Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу charter97.org за распространение информации запрещенной законом

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу charter97.org. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу было принято 24 января в связи с размещением на нем информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

"Министерством информации на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 51.1 Закона "О средствах массовой информации" принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу charter97.org", - говорится в сообщении на сайте Мининформа.

Министерство информации в очередной раз обращает внимание всех субъектов информационной сферы на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации.-0-