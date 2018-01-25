Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу charter97.org за распространение информации запрещенной законом

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу charter97.org. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу было принято 24 января в связи с размещением на нем информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
"Министерством информации на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 51.1 Закона "О средствах массовой информации" принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу charter97.org", - говорится в сообщении на сайте Мининформа.
Министерство информации в очередной раз обращает внимание всех субъектов информационной сферы на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации.-0-
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