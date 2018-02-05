Мининформ проанализирует положение дел в издательском деле Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Министерству информации необходимо проанализировать положение дел в издательском деле Беларуси. Об этом сегодня на итоговой коллегии ведомства сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.
Вице-премьер остановился на некоторых аспектах развития отрасли. "Мининформу необходимо всесторонне проанализировать вопросы издательской деятельности", - сказал он.
В системе министерства шесть издательств, у многих ведомств есть свои редакционно-издательские центры - их уже более 130. "Поэтому надо детально изучить, как загружены издательства, какие книги издаются, насколько они востребованы, их себестоимость, рентабельность", - поручил Василий Жарко. Мининформу предстоит также проанализировать ситуацию с запасами готовой продукции на складах издательств и внести предложения по развитию отрасли.
В числе других задач он назвал открытие новых магазинов и киосков, в том числе в регионах, популяризацию чтения среди детей. СМИ, по мнению вице-премьера, важно уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей, создавать больше образовательного контента для детей и молодежи.-0-
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