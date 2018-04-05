5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Официальный визит в Беларусь члена Государственного совета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ проходит с 5 по 8 апреля. "Будет проведен ряд встреч с руководством белорусского военного ведомства. Планируется подвести итоги, обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества в области совместной боевой подготовки, военного образования, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.
Для главы китайского военного ведомства предусмотрено посещение военных объектов Вооруженных Сил Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.414 BYN
|2.408 BYN
|2.414 BYN
|USD
|1.9668 BYN
|1.959 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4033 BYN
|3.398 BYN
|3.41 BYN