Министр образования предложил родителям участвовать в общественном контроле за школьным питанием

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко предложил родителям участвовать в общественном контроле за школьным питанием. Об этом он заявил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По словам Игоря Карпенко, вся необходимая нормативная база, методические рекомендации и требования, связанные с повышением качества питания в системе образования отрегулированы и усовершенствованы. "Там, где директор школы вместе с общественным контролем системно занимается питанием в своем учреждении, никаких вопросов не возникает. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к родителям: включайтесь в так называемый общественный контроль. Ничего не будет плохого, если представитель родительского комитета будет работать и в составе бракеражной комиссии, и в составе комиссии по контролю за качеством общественного питания в конкретном учреждении образования", - сказал он.

Министр отметил, что родители в этом случае даже смогут принять участие в составлении меню. "Это ненормально, когда я как министр приезжаю в учреждение образования, смотрю, а из салатов ничего нет кроме горошка, который потом майонезом заправляется. Это форменное безобразие. Но мы же не можем приехать в каждую школу и контролировать эти вопросы, поэтому я прошу, чтобы родительская общественность подключилась к этим вопросам", - констатировал Игорь Карпенко.

Говоря о материально-технической базе, министр рассказал о программе модернизации пунктов питания школ, которая существует в разрезе каждого региона. "Конечно, есть вопросы по материально-технической базе, и за один-два дня эту проблему не решить. У нас есть программа совершенствования пунктов питания. Мы постепенно будем обновлять технологическое оборудование, проводить ремонт помещений. Но порядок и санитарные нормы должны соблюдаться и в пока не модернизированных столовых. Качество питания должно быть обеспечено", - подчеркнул он.-0-

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