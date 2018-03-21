Министр образования призвал директоров школ взять под личный контроль вопросы нагрузки школьников

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы нагрузки школьников и соблюдения требований по объему домашних заданий руководство учреждений образования должно взять под личный контроль. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время онлайн-конференции в БЕЛТА.

"Призываю руководителей учреждений образования взять под личный контроль вопросы нагрузки учащихся в плане домашних заданий. Это моя принципиальная позиция и как министра, и как педагога", - подчеркнул он.

Ко всем учреждениям образования предъявляется жесткое требование: основной материал должен усваиваться на учебном занятии в школе, а на дом должны даваться небольшие задания, которые позволят ребенку закрепить материал. "Однако, к сожалению, есть учителя, которые считают, что чем больше они зададут по своему предмету, тем лучше. В результате мы теряем качество и перегружаем школьника", - считает министр.

Он также указал на недоработки некоторых школ в плане составления расписания занятий: "Первым уроком может стоять предмет, по которому запланирована контрольная работа, не всегда более сложные предметы чередуются с менее сложными и так далее - все это является нарушением санитарных норм, а также требований, установленных Министерством образования".

Игорь Карпенко подчеркнул, что программы общего среднего образования сбалансировали и по содержанию, и по количеству часов. Поэтому вопрос о переходе на 12-летнее обучение не рассматривается.-0-

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