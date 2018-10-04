Министр здравоохранения Беларуси держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Украине

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь украинские медики. При необходимости белорусские специалисты предоставят им любую консультационную помощь.

ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах. По предварительным данным МИД Беларуси, восемь человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.

Граждане Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины По информации МИД, ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах.

Позже в пресс-службе белорусского МИД уточнили, что всего было госпитализировано шесть человек.

Это уже не первое за последнее время крупное ДТП в Николаевской области Украины, в котором пострадали граждане Беларуси. В июле произошло столкновение микроавтобуса "Фольксваген", который ехал по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек попали в больницу.-0-