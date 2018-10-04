Министр здравоохранения Беларуси держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Украине

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Сейчас пострадавшим оказывают помощь украинские медики. При необходимости белорусские специалисты предоставят им любую консультационную помощь.
ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах. По предварительным данным МИД Беларуси, восемь человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.
Позже в пресс-службе белорусского МИД уточнили, что всего было госпитализировано шесть человек.
Это уже не первое за последнее время крупное ДТП в Николаевской области Украины, в котором пострадали граждане Беларуси. В июле произошло столкновение микроавтобуса "Фольксваген", который ехал по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек попали в больницу.-0-
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