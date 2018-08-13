Министры обороны Беларуси и Сербии обсудили перспективы военного сотрудничества

Во время встречи. Фото Министерства обороны

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы двустороннего военного сотрудничества обсуждены во время рабочего визита в Беларусь министра обороны Сербии Александра Вулина, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

"Главы оборонных ведомств обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.

Александр Вулин 12 августа вместе с министром обороны Беларуси Андреем Равковым принял участие в открытии аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Сербии в Беларуси. Аккредитацию первого сербского атташе по вопросам обороны в Минске получил полковник Саша Момчилович.-0-