Министры обороны ОДКБ обсудят в Астане угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вызовы и угрозы военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе будут обсуждаться на заседании Совета министров обороны государств - участников ОДКБ 23 мая в Астане, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Планируется одобрить план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на II полугодие 2018 - I полугодие 2019 года, а также принять план мероприятий по реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ на период до 2020 года", - отметил пресс-секретарь.

Как ожидается, на заседании будет одобрен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ". Он подготовлен в целях реализации совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ, формирование эффективной информационной системы для адекватного и своевременного реагирования на проявления негативного информационного воздействия.

"Всего в проект повестки дня заседания Совета министров обороны ОДКБ включено более 10 вопросов", - добавил пресс-секретарь.-0-