Министры в апреле проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

Игорь Шуневич на приеме граждан. Фото из архива

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры проведут в апреле в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич проведет личный прием 4 апреля, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц - 6 апреля.

Руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин встретится с гражданами и юрлицами 11 апреля, министр иностранных дел Владимир Макей - 13 апреля, министр связи и информатизации Сергей Попков - 18 апреля.

На 20 апреля запланирован личный прием министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 25-е - министра информации Александра Карлюкевича, на 27-е - министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака.

Личный прием проводится с 10.00 в Минске по ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами ведется по предварительной записи.-0-