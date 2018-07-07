Министры в июле проведут выездные приемы граждан

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в июле проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко 11 июля встретится с гражданами в Кормянском райисполкоме.

На 12 июля запланирован прием граждан у министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка в Слонимском райисполкоме.

Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов 13 июля примет граждан в Костюковичском районном потребительском обществе.

На 26 июля назначен прием граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Витебском облисполкоме.-0-