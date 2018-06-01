Министры в июне проведут выездные приемы граждан

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в июне проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 6 июня запланирован прием граждан у министра внутренних дел Игоря Шуневича в Круглянском райисполкоме.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретится с гражданами в Бобруйском горисполкоме 8 июня. В этот же день проведет прием граждан министр промышленности Виталий Вовк в Осиповичском райисполкоме.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев примет граждан 14 июня в Лидском райисполкоме.

На 15 июня назначен прием граждан у министра обороны Андрея Равкова в Могилевском райисполкоме, а также у председателя Государственного комитета по стандартизации Виктора Назаренко в Могилевском горисполкоме.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо 20 июня встретится с гражданами в Наровлянском райисполкоме.-0-