Министры в ноябре проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств в ноябре проведут в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министр здравоохранения Валерий Малашко проведет прием 2 ноября, министр информации Александр Карлюкевич - 9 ноября, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц - 14 ноября.

На 16 ноября запланирован прием граждан министром транспорта и коммуникаций Анатолием Сиваком, министром финансов Максимом Ермоловичем - на 21 ноября.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 23 ноября, министр обороны Андрей Равков - 28 ноября, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - 30 ноября.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны : 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится по предварительной записи.-0-