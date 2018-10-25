Министры в ноябре проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств в ноябре проведут в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Министр здравоохранения Валерий Малашко проведет прием 2 ноября, министр информации Александр Карлюкевич - 9 ноября, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц - 14 ноября.
На 16 ноября запланирован прием граждан министром транспорта и коммуникаций Анатолием Сиваком, министром финансов Максимом Ермоловичем - на 21 ноября.
Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 23 ноября, министр обороны Андрей Равков - 28 ноября, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - 30 ноября.
Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны : 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится по предварительной записи.-0-
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