Минюст и агентства ООН в Беларуси будут сотрудничать в развитии медиации

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции и агентства системы ООН в Беларуси будут сотрудничать в сфере развития медиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам встречи министра юстиции Олега Слижевского с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром.
Среди других приоритетных сфер сотрудничества - взаимодействие по совершенствованию деятельности, связанной с работой с некоммерческими организациями.
В качестве ключевого направления стороны определили развитие службы "одно окно" для повышения качества оказания государственных услуг населению.-0-
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