Минюст лишил лицензии агентство недвижимости "Статус риэлт"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции лишило лицензии агентство недвижимости ООО "Статус риэлт". Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Действие лицензии ООО "Статус риэлт" прекращается с 19 октября 2018 года.

Причиной такого решения стала передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу.

В Минюсте обратили внимание, что для расторжения заключенных с ООО договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.

В работе "Статус риэлт" были и другие нарушения. Их установили при рассмотрении жалоб потребителей. В частности, после заключения договоров на риелторские услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и оплаты этих услуг потребителям представляли сведения о квартирах, якобы предлагаемых к сдаче внаем. Как установлено при проверке, информация была недостоверной.

Были нарушения при рекламировании объектов недвижимости. В частности, реклама размещалась без законных на то оснований, без заключения договоров на оказание соответствующих услуг с собственниками квартир. Зачастую такая реклама размещалась от имени физических лиц, без указания наименования риелторской организации. О том, что квартира предлагается к найму через посредника, потребитель узнавал, позвонив по указанному номеру телефона.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что в рекламе объекта недвижимости, который предлагается к найму или продаже через риелторскую организацию, должны содержаться наименование этой организации и учетный номер плательщика. Кроме того, риелторская организация вправе рекламировать только тот объект, в отношении которого заключен договор на оказание услуг с владельцем.

При возникновении проблемных ситуаций потребители могут обратиться к руководителю риелторской организации, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения законодательства и надлежащей работы сотрудников организации. По этим вопросам также можно обращаться в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов.-0-