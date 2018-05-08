Минюст объявил конкурс детского рисунка

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси объявило о старте ежегодного конкурса рисунка на тему "Право на детство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
Творческое состязание проводится к Международному дню защиты детей. Участвовать могут дети от 3 до 17 лет. Конкурсные работы, выполненные красками, карандашами или фломастерами, принимаются до 23 мая. Победителей определят в трех возрастных категориях: от 3 до 6, от 7 до 12 и старше 12 лет.
На обратной стороне работы необходимо указать информацию об авторе: ФИО ребенка, возраст, место жительства, контактные данные, по желанию - краткий рассказ о рисунке.
Работы необходимо прислать в Министерство юстиции на адрес: 220004, Минск, улица Коллекторная, 10 (пресс-секретарю).
Имена победителей будут оглашены 1 июня. Они получат памятные подарки и дипломы от Министерства юстиции.-0-
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