Минюст объявил конкурс детского рисунка

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси объявило о старте ежегодного конкурса рисунка на тему "Право на детство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Творческое состязание проводится к Международному дню защиты детей. Участвовать могут дети от 3 до 17 лет. Конкурсные работы, выполненные красками, карандашами или фломастерами, принимаются до 23 мая. Победителей определят в трех возрастных категориях: от 3 до 6, от 7 до 12 и старше 12 лет.

На обратной стороне работы необходимо указать информацию об авторе: ФИО ребенка, возраст, место жительства, контактные данные, по желанию - краткий рассказ о рисунке.

Работы необходимо прислать в Министерство юстиции на адрес: 220004, Минск, улица Коллекторная, 10 (пресс-секретарю).

Имена победителей будут оглашены 1 июня. Они получат памятные подарки и дипломы от Министерства юстиции.-0-