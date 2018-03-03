Минюст объявил конкурс имени Спасовича для юристов и журналистов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции объявило о начале приема заявок для участия в конкурсе на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Участниками конкурса могут стать юристы, журналисты, медиаторы, студенты, которые осваивают образовательную программу высшего образования в области права, средства массовой информации и другие организации, задействованные в доведении до населения информации правового характера.

Представляемые работы должны освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси и др. Одна и та же работа не может быть представлена в разных номинациях. Материалы на иностранных языках нужно перевести на русский или белорусский.

Конкурс проводится по 11 номинациям: "Суд", "Прокуратура", "Следствие", "Исполнительное производство", "Адвокатура", "Нотариат", "Наука и право", "Хозяйство и право", "Медиация", "Право и журналистика", "Студенческая наука".

Принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в радиоэфире или на телевидении в течение 2017 года. Это могут быть книги, брошюры, статьи, телевизионные программы, радиопрограммы, новостные блоки, рекламные ролики. Работы нужно представить на бумажном или электронном носителях. Заявки принимаются до 2 апреля по адресу 220004, Минск, ул. Коллекторная, 10.

Победителей в каждой номинации определит конкурсная комиссия до 4 мая. Их имена будут опубликованы на интернет-портале Министерства юстиции.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в мае. Лучшим вручат приз творческого состязания - статуэтку.

Конкурс на приз имени Владимира Спасовича проводится для повышения правовой культуры граждан, роли и значения права, пропаганды становления правовой государственности в Беларуси, а также популяризации профессии юриста.-0-