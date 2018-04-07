Минюсты Беларуси и Польши подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Министерство юстиции Польши подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы. Подпись под документом с белорусской стороны поставил первый заместитель министра Сергей Задиран, с польской - заместитель министра Лукаш Пьебяк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста Беларуси.

Программа сотрудничества предусматривает возможность обмена информацией и передовым опытом по вопросам развития законодательства, исполнения судебных решений, оказания юридических услуг, медиации и иным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В связи с подписанием документа стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях, представляющих интерес для обоих ведомств, и определили возможные мероприятия, которые могут быть реализованы по программе. Кроме того, Сергей Задиран и Лукаш Пьебяк обсудили актуальные вопросы и задачи, стоящие перед министерствами юстиции Беларуси и Польши.

Сейчас правовое сотрудничество между двумя странами осуществляется, в частности, на основании договора между Беларусью и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.-0-