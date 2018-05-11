Минюсты Беларуси и Вьетнама намерены активизировать сотрудничество

Во время встречи. Фото Министерства юстиции Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства юстиции Беларуси и Вьетнама намерены активизировать сотрудничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского Минюста по итогам переговоров сторон в Минске.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский с заместителем министра юстиции Вьетнама Нгуен Хань Нгоком обсудили вопросы, касающиеся, в частности, развития двустороннего сотрудничества в правовой сфере, государственной регистрации актов гражданского состояния, деятельности нотариата, законодательного регулирования вопросов, связанных с возмещением ущерба, развитием цифровой экономики.

В завершение встречи стороны поблагодарили друг друга за обмен опытом и выразили готовность активизировать сотрудничество правовых ведомств для дальнейшего совершенствования сферы юстиции. Встреча прошла в конструктивном дружественном ключе.

Во время визита в Минск делегация Вьетнама планирует посетить Департамент по гражданству и миграции МВД, многофункциональный центр Белорусской нотариальной палаты, Парк высоких технологий.-0-