Минлесхоз Беларуси презентовал возможности охотничьего туризма на выставке в Германии

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси презентовало возможности охотничьего туризма на международной выставке JAGD&HUND 2018 в Дортмунде (Германия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Министерство представило на форуме туристические возможности своих лесоохотничьих хозяйств. Белорусские специалисты во время выставки провели рабочие встречи с руководителями туристических фирм Германии, Болгарии, России, Польши, Швеции, Франции, Италии, Англии, а также немецкими охотниками. В результате переговоров подписано несколько договоров о долгосрочном сотрудничестве с основными немецкими туроператорами. Кроме того, достигнуты договоренности об организации через УП "Белгосохота" охотничьего тура на зубра, а также о проведении охотничьих туров в ГЛХУ "Пружанский лесхоз" и ГЛХУ "Вилейский лесхоз" осенью 2018 года.

Особым спросом на выставке пользовались туры в Беларусь для охоты на зубра, лося, глухаря и волка. При этом наиболее привлекательными для европейских охотников оказались туры в охотничьи угодья Гродненской области.

Минлесхоз Беларуси активно работает над привлечением иностранных охотников: вводятся в эксплуатацию современные охотничьи комплексы, реконструируются действующие объекты, расширяется перечень предоставляемых услуг. Это дает эффект: каждый четвертый рубль, заработанный лесоохотничьими хозяйствами Минлесхоза в 2017 году, принесли именно иностранные охотники.-0-