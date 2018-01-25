Минлесхоз Беларуси снимет фильм о борьбе с усыханием сосновых насаждений

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства снимет фильм о борьбе с усыханием сосновых насаждений в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

В фильме будут отражены основные этапы противостояния этому явлению. Съемки будут проводиться в наиболее пострадавших от усыхания районах, где сейчас сосредоточены основные силы лесной отрасли. Свое мнение о проблеме выскажут специалисты лесного хозяйства, лесоводы-практики, ученые, экологи. Также будет показан труд людей, которые заняты на работах по заготовке усыхающих сосновых насаждений.

Ослабление деревьев специалисты связывают с комплексом факторов, основной из которых - изменение климата. Повышение температуры воздуха и снижение уровня грунтовых вод на протяжении последних лет стало одной из причин ослабления биологической устойчивости сосняков. В таких насаждениях отмечается ежегодное увеличение очагов распространения вершинного и шестизубчатого короеда, а также других вредителей. Наибольшие объемы усыхания сосновых лесов отмечены в Гомельской и Брестской областях, а также на юге Могилевской и Минской областей.

Съемки фильма будут проводиться на протяжении нескольких месяцев в разных регионах. Его продолжительность составит около 30 минут.

В 2017 году по заказу Минлесхоза был создан фильм "Стихия" о ликвидации масштабных повреждений лесного фонда из-за урагана в июле 2016 года. Работа над фильмом велась 10 месяцев.-0-