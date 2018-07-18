Минлесхоз напомнил о правилах сбора грибов и ягод в Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин сегодня на пресс-конференции напомнил о правилах сбора грибов и ягод в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право без разрешительных документов бесплатно собирать дикорастущие ягоды и грибы для удовлетворения собственных нужд. При этом нужно собирать дикорастущие ягоды теми способами и приспособлениями, которые не наносят вред ягодникам и не приводят к их уничтожению. Сбор, заготовка грибов должны производиться с сохранением грибниц. Грибы необходимо срезать ножом на почве у основания или выкручивать. Разгребание лесной подстилки для сбора грибов запрещается", - сказал Александр Угрин. Сроки начала сбора брусники и клюквы ежегодно устанавливаются решениями облисполкомов.

За нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей согласно Кодексу Республики Беларусь об административных нарушениях предусматривается вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (БВ составляет Br24,5). С начала 2018 года должностные лица государственной лесной охраны за нарушение правил заготовки и сбора грибов, других дикорастущих растений и их частей привлекли к административной ответственности 49 нарушителей.

Для выявления нарушителей лесного законодательства лесхозами с конца 2014 года стали применяться средства фото- и видеофиксации. Всего лесхозы используют 526 камер фотофиксации, с помощь которых с начала 2018 года привлечено к ответственности 232 нарушителя.-0-