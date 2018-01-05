Минлесхоз подвел итоги работы по охране леса в период праздников: 1,7 тыс. рейдов и 19 протоколов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства подвело итоги работы государственной лесной охраны в предпраздничные дни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Для недопущения незаконных рубок хвойных деревьев в канун рождественских и новогодних праздников Минлесхоз усилил режим охраны лесов. Совместно с Государственной инспекцией по охране животного и растительного мира при Президенте, представителями Минприроды, МВД и другими контролирующими органами с 18 декабря проводились оперативные рейдовые мероприятия. На автодорогах было выставлено 397 постов.

За этот период проверено около 8,5 тыс. автомобилей, проведено почти 1,7 тыс. рейдов (около 500 совместных), выявлено 16 случаев незаконных рубок новогодних деревьев, составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, изъято 16 новогодних деревьев, перевозимых без разрешительных документов. "Лидером по числу любителей незаконного провоза елок стала Могилевская область: здесь лесная охрана обнаружила 15 незаконно вырубленных деревьев", - добавили в пресс-службе, отметив, что вред, причиненный незаконными рубками, оценивается почти в Br1 тыс.-0-