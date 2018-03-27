Минлесхоз прокомментировал изменения в порядке проведения весенней охоты

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Шестаков прокомментировал изменения в порядке проведения весенней охоты, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот вопрос долго обсуждался. Раньше у нас было 28 календарных дней для проведения весенней охоты, которая также начиналась со второй субботы марта и могла длиться до второго воскресенья мая. Мы не увеличивали этот срок, единственное - сейчас у нас будет идти 28 охотничьих дней", - отметил он. Специалист пояснил, что раньше весной было разрешено охотиться четыре дня в неделю. Охотхозяйства сами устанавливали у себя конкретные сроки весенней охоты в пределах 28 календарных дней. "Как только у них прошла первая охота - начинался отсчет этих 28 дней. Были случаи, когда приезжали иностранные охотники, а в хозяйстве уже закончился период охоты, хотя до второго воскресенья мая еще было далеко. Сейчас, не увеличивая общее количество данных дней, у пользователя охотничьих угодий есть возможность уменьшить число дней охоты в неделю и продлить сам период", - подчеркнул он.

При этом Сергей Шестаков уточнил, что немного другие условия будут созданы для организованных охотничьих туров. "Что касается туров, то в этот период можно охотиться по заключенным договорам в любой день, нет этого ограничения в 28 дней. Но это не значит, что такой тур продлится два месяца. Обычно подобный договор заключается на несколько дней", - пояснил он. К тому же, с 12.00 до 18.00 в этот период охота запрещена - и по турам, и по обычным путевкам.

Начальник отдела охотничьего хозяйства обратил внимание, что эти же правила распространяются и на иностранных охотников. "Здесь нет разграничений между иностранцами и белорусами. Хотя иностранцы чаще всего приезжают по охотничьим турам. Хотелось бы также отметить, что мы уже обеспечили возможность, чтобы любой иностранный охотник, который приехал в Беларусь по безвизу, мог обратиться в наше охотхозяйство, получить там арендное оружие и поохотиться. Для этого ему не нужно будет получать никаких специальных разрешений, достаточно лишь действующего удостоверения на право охоты, полученного в стране его проживания", - рассказал он.

Представитель Минлесхоза сообщил, что доля доходов от иностранного охотничьего туризма сейчас составляет около 40% от всех полученных доходов от ведения охотничьего хозяйства.

Как сообщалось, на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства". Документом предусматривается ряд мер, направленных на совершенствование ведения охотничьего хозяйства и охоты. В частности, упрощается механизм предоставления юридическому лицу в аренду охотничьих угодий с увеличением возможного срока аренды до 20 лет, устанавливаются новые формы необходимых для охоты документов и упрощается порядок их заполнения.

В Беларуси упрощаются условия ведения охотничьего хозяйства и охоты Документом предусматривается ряд мер, направленных на совершенствование ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение доходности охотничьих хозяйств за счет включения в перечень охотничьих животных гоголя, свиязи и цапли белой большой, упрощения порядка использования оружия иностранными гражданами на территории Беларуси. Указом конкретизируются отдельные термины (понятия), используемые в охотхозяйственной деятельности, а также систематизируются таксы для определения размера вреда, причиненного окружающей среде.-0-