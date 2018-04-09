Минобороны Беларуси и Китая подписали соглашение о предоставлении безвозмездной помощи

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы белорусского и китайского военных ведомств Андрей Равков и Вэй Фэнхэ подписали в Минске соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной военной помощи Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны по итогам официального визита министра обороны КНР в Беларусь.

Стороны также наметили перспективные направления белорусско-китайского сотрудничества в таких сферах, как совместная боевая подготовка, военное образование, взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств.

По словам министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова, две страны сумели выстроить отношения всестороннего, доверительного, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на фундаменте крепкой дружбы. В свою очередь министр обороны Китая Вэй Фэнхэ подчеркнул важность дальнейшего укрепления и развития партнерских отношений между странами, а также отметил перспективы двустороннего взаимодействия во всех областях.

По итогам встречи стороны подчеркнули значительный потенциал партнерства между Беларусью и Китаем в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности двустороннего сотрудничества.

Приезд в Беларусь министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ состоялся с 5 по 8 апреля. Его официальный визит в Беларусь стал одним из первых после назначения на должность. Новый состав китайского правительства был утвержден 19 марта.-0-