Минобороны Беларуси и России заключили соглашение об обмене информацией о перспективных разработках

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Андрей Равков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали соглашение об обмене информацией о перспективных разработках и технологиях, передает корреспондент БЕЛТА.
Подписание прошло после заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран. Также был утвержден замысел проведения учения "Щит Союза-2019".
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