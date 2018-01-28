Минобороны: личный состав уверенно выполняет задачи во время проверки боевой готовности ВС

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на особенности погодных условий, личный состав уверенно выполняет все поставленные учебно-боевые задачи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны, характеризуя ход комплексной проверки готовности и способности воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

В соответствии с замыслом проверки 28 января приведены в готовность к выполнению задач по предназначению все авиационные базы и ряд зенитных ракетных воинских частей ВВС и войск ПВО. Ранее к выполнению приступили подразделения сухопутных войск и сил специальных операций.

Как сообщалось, с 25 января в Вооруженных Силах, согласно решению министра обороны Андрея Равкова, проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей ВС выполнить задачи по предназначению. Общее руководство мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Олега Белоконева. Особенностью проверки является привлечение к выполнению задач в первую очередь воинских частей и подразделений постоянной готовности.-0-