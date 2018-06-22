Минобороны опубликовало маршруты колонн в дни тренировок и во время парада

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны на своем сайте опубликовало маршруты выдвижения колонн в дни тренировок 23 и 28 июня, а также в день проведения парада войск Минского гарнизона 3 июля, сообщает БЕЛТА.

Механизированная колонна 23 и 28 июня выдвинется из парков в 18.00. Построение произойдет до пересечения ул.Стариновская - просп.Независимости. В город колонна начнет движение в 19.00 по просп.Независимости - просп.Машерова - до моста через Свислочь. В городе техника пройдет по просп.Машерова - ул.Тимирязева - ул.Саперов - просп.Победителей - ул.Орловская - ул.Сурганова - просп.Независимости - просп.Машерова - до моста через Свислочь. Возвращаться колонна будет следующим маршрутом: просп.Машерова - ул.Тимирязева - ул.Саперов - просп.Победителей - ул.Орловская - ул.Сурганова - просп.Независимости - ул.Стариновская - Уручье.

Пешая колонна в эти дни начнет движение в 19.30 и пройдет по ул.Рогачевская - просп.Независимости - МКАД - просп.Победителей - ул.Саперов - ул.Тимирязева - просп.Машерова - ул.Гвардейская - ул.Тарханова - ул.Игнатенко - ул.Грибоедова. Возвращение предусмотрено с просп.Победителей через МКАД на просп.Независимости и по ул.Рогачевская.

Начнутся тренировки 23 и 28 июня в 23.00.

Во время парада 3 июля маршруты выдвижения обеих колонн аналогичны. Механизированная колонна начнет движение в 4.00, при этом в город она выйдет в 5.00. Пешая стартует в 6.00.-0-