Минобороны поздравило Героя Советского Союза Василия Мичурина с 102-летием

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные поздравили с 102-летием Героя Советского Союза полковника в отставке Василия Сергеевича Мичурина, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"Одним из первых с днем рождения ветерана поздравил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский. Он отметил, что в армии знают и глубоко уважают Василия Сергеевича как истинного патриота и гражданина, участника Великой Отечественной войны, всю свою жизнь посвятившего делу служения Отечеству и белорусскому народу. Леонид Касинский вручил ветерану приветственный адрес и ценный подарок от главы военного ведомства", - рассказали в Минобороны.
Ветеран поблагодарил военнослужащих белорусской армии за внимание и заботу, которую они регулярно проявляют к ветеранам войны.
Василий Мичурин - один из двух проживающих ныне в Беларуси ветеранов Великой Отечественной войны, которые удостоены звания Героя Советского Союза.-0-
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