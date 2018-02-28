Минобороны проводит сбор с руководителями местных исполкомов

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Беларуси проводит сегодня на 230 общевойсковом полигоне под Барановичами сбор с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На него привлекаются председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов, их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны, а также военные комиссары областей и столицы. Мероприятие направлено на повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава облисполкомов и Мингорисполкома по вопросам военной безопасности и обороны государства.

Участники сбора изучат основные тенденции развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси в контексте ее влияния на состояние национальной безопасности государства в военной сфере, смогут повысить индивидуальную подготовку по организации обороны населенных пунктов, применению артиллерийских и противотанковых подразделений воинских частей территориальных войск, управлению силами территориальной обороны при выполнении задач с использованием современных цифровых средств связи и др.

Сбор "Военная безопасность и оборона государства" проводится в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2017/2018 учебном году.-0-