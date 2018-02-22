Минобороны: в системе обеспечения военной безопасности сделано много, но предстоит сделать еще больше

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе обеспечения военной безопасности Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир испуган терроризмом, идут страшные процессы. Фактором мира и донором мира в регионе является Беларусь. Это признано международным сообществом. Сегодня в стране сделано много, но предстоит сделать еще больше, в том числе в системе обеспечения военной безопасности", - сказал Владимир Макаров.

Он отметил, что сегодня патриотизм - это не только патриотизм в военной форме. "Человек, который любит и защищает Родину, который готов сражаться за нее, есть на любом посту, на любой работе. Поэтому патриот - учитель, журналист, врач и так далее не менее значим, чем патриот-военный", - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны.

По словам Владимира Макарова, главное для современного патриота - быть достойным истории своей страны. "Быть достойным - значит обеспечить мир и безопасность, мирный труд в стране. Поскольку над головой наших граждан мирное небо и в стране стабильность, это значит, что вся система государственной власти и вся военная организация, сердцевиной которой являются Вооруженные Силы, выполняют свои задачи", - констатировал он.

Председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик в свою очередь обратил внимание: чтоб достойно воспитывать молодое поколение, нужно четко усвоить одну вещь - только патриот может воспитать патриота. "Сегодня в нашей молодой и гордой стране каждый гражданин причастен к защите своего государства. Армия выполняет свои функции, внутренние войска - свои, Комитет госбезопасности - свои, а в целом труженики тыла, промышленность - все работают для государства и для его защиты", - заключил Иван Гордейчик.-0-