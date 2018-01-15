Минобразования Беларуси разработало программу сотрудничества с Египтом в сфере высшего образования

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования разработало программу белорусско-египетского сотрудничества в сфере высшего образования. Об этом шла речь во время встречи министра образования Беларуси Игоря Карпенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России и Беларуси (по совместительству) Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Министерство образования разработало программу белорусско-египетского сотрудничества в сфере высшего образования на ближайшие годы. Кроме того, подготовлен проект меморандума о взаимодействии между Министерством образования Беларуси и Министерством молодежи и спорта Египта по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики", - сообщили в пресс-службе.

Во время встречи Игорь Карпенко отметил, что недавний визит главы белорусского государства в страны арабского мира создал новую платформу для наращивания дружеских и деловых контактов, в том числе в сфере образования. "В развитие тех политических и экономических договоренностей, которые были достигнуты на самом высоком уровне, мы прикладываем все свои усилия для того, чтобы наши отношения в сфере образования развивались быстрее и выходили на новый уровень", - сказал он.

Министр образования обратил внимание на взаимодействие между странами в деревообрабатывающей отрасли и подготовке кадров для этой сферы. "Представители "Беллесбумпрома" и БГТУ продемонстировали в Египте возможности отечественной системы подготовки специалистов для деревообрабатывающей промышленности. По итогам этого визита египетской стороной было принято решение направить своих специалистов для профподготовки и повышения квалификации на базе нашего университета в сфере деревообработки и производства мебели", - проинформировал Игорь Карпенко.

В БГТУ созданы программы курсов для специалистов из Египта по дизайну, проектированию мебели и цифровому программному управлению оборудованием для производства мебели. Содержание курсов подготовлено на основании запросов египетской стороны. Преподавание будет вестись на английском языке в течение нескольких недель.

Важным направлением Игорь Карпенко назвал развитие экспорта образовательных услуг. "Сегодня этот процесс имеет положительную динамику. В последнее время существенно активизировались межуниверситетские связи. На данный момент вузы двух страны заключили уже восемь договоров", - констатировал он.

В свою очередь посол Египта подчеркнул взаимную заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества в образовании. Он обратил внимание на увеличение количества договоров между университетами, расширение подготовки научных кадров в аспирантуре, налаживание обмена между студентами и преподавателями. Посол отметил заинтересованность египетской стороны в расширении совместной научно-исследовательской деятельности. "В вузах Беларуси созданы технопарки, лаборатории и другие структуры, в которых ведутся исследования по таким направлениям как инженерия, медицина, IT, сельское хозяйство. Все эти направления могут быть интересны Египту", - заверил посол.-0-