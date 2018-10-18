Минобразования: для перехода к независимой аттестации в школах потребуется несколько лет

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для перехода к независимой аттестации в школах потребуется несколько лет. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Минобразования прорабатывает вопрос проведения независимой аттестации за курс средней школы. "Чтобы внедрить такую систему, потребуется несколько лет. Должна быть проведена серьезная подготовительная работа, пробы, должны быть организованы промежуточные аттестации в таких формах. Введение независимой аттестации не станет неожиданностью для учащихся и их родителей. Выпускникам этого года не надо ничего опасаться, аттестация будет проходить в прежнем виде", - сказал Игорь Карпенко.

Выпускные экзамены за курс средней школы предлагалось изменить еще несколько лет назад. При этом для выпускников 9-х классов планируется ввести независимую аттестацию, по результатам которой они смогут продолжить обучение в гимназиях или гимназических классах средних школ, в обычных классах, а также пойти по пути профтехобразования. Для 11-классников это будет национальный экзамен.

"Итоговая аттестация за курс средней школы должна соответствовать по форме и содержанию испытаниям вступительной кампании. Это должно снизить нагрузку на учащихся и создать более благоприятные условия для работы педагогов. Сегодня учитель не знает, то ли ему больше внимания уделять подготовке учащегося к аттестации в виде написания изложения, то ли в виде написания теста для поступления в вуз. Эти вопросы сейчас отрабатываются в форме эксперимента. К нему подключаются психологи и педагоги. Они смотрят, как лучше выстроить эту аттестацию, анализируют ее особенности, недостатки, сравнивают с имеющейся. Неожиданностей в этом вопросе не будет", - заверил Игорь Карпенко.-0-