Минобразования: доступность учреждений образования для детей-инвалидов улучшается

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси улучшается доступность учреждений образования для детей-инвалидов. Об этом сегодня журналистам сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране реализуются мероприятия программы безбарьерной среды - улучшается доступность учреждений образования, спорта, здравоохранения для детей-инвалидов и их родителей. В прошлом году около 20 объектов образования были приспособлены к условиям безбарьерной среды жизнедеятельности", - рассказала Елена Симакова.

По ее словам, в этом учебном году специальное образование и коррекционно-педагогическую помощь в стране получали почти 100% нуждающихся. "У нас в 2017/2018 учебном году функционировали более 2 тыс. групп интегрированного обучения и воспитания в учреждениях дошкольного образования, на уровне общего среднего образования - почти 3,5 тыс. пунктов коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Дети имели возможность корректировать свои нарушения в том учреждении, где они получали основное образование. Это играет немаловажную роль в сохранении возможности их проживания в семье", - отметила представитель Минобразования.

По ее словам, дети с особенностями развития не получают образование на уровне общего среднего. "У нас уже есть сеть учреждений профессионального образования, где дети-инвалиды могут получать соответствующее их возможностям образование. Так, в этом учебном году 627 инвалидов получают образование на уровне профессионально-технического, в вузах обучаются почти 1 тыс. таких детей. Радует, что все они в последующем будут трудоустроены и найдут возможность реализовать свои способности", - сказала Елена Симакова.-0-