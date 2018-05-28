Минобразования: каждый ребенок в ближайшем будущем будет воспитываться в семье

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый ребенок в ближайшем будущем будет иметь возможность воспитываться в семье. Об этом сегодня журналистам заявила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 80% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях. Для этого в Беларуси функционирует 283 детских дома семейного типа. Их сеть постоянно растет. Это позволяет говорить о том, что каждый ребенок в ближайшем будущем будет иметь возможность воспитываться в семье", - сказала Елена Симакова.

По ее словам, в Беларуси уделяется большое внимание развитию семейных форм устройств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "В прошлом году таких детей было выявлено на 134 ребенка меньше, чем в 2016 году. Если сравнивать с 2010 годом, то можно говорить о сокращении почти в два раза числа детей, родители которых лишены прав, что не может не радовать, поскольку сохранение семьи для ребенка - одно из важнейших направлений всех предпринимаемых мер по защите прав детей", - подчеркнула главный специалист.

Как отметила Елена Симакова, сеть интернатных учреждений в Беларуси сокращается - в 2017 году закрыто еще четыре учреждения. "В этом году тоже ведутся работы по оптимизации сети интернатов. Пока в республике функционируют 20 интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - констатировала она.-0-