11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования может увеличить набор еще по некоторым IT-специальностям в новом учебном году. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что в связи с формированием цифровой экономики и реализацией декрета №8 важной становится тема подготовки кадров для этой сферы. "Мы в этом году серьезно поработали с заказчиками кадров. На общем фоне снижения набора по ряду специальностей, особенно юридических и экономических, у нас уже произошло увеличение приема на IT-специальности на 400 мест. Более того, если сегодня в результате коллегии выяснится, что нам надо подкорректировать цифры приема, то мы, по согласованию с Государственной комиссией по контролю за ходом вступительной кампании, можем рассмотреть и возможное увеличение цифр приема еще по некоторым IT-специальностям. Если такая будет необходимость", - сказал он.

По словам Игоря Карпенко, знакомство молодежи с IT-технологиями начинается еще в школе. "Дети рано постигают азы работы с компьютером. Чтобы информатика была интересна и полезна для них, необходимо обеспечить более высокую гибкость программы по этому предмету, не связывать жесткими требованиями результативность обучения, а также внести в содержание больше творческих, практико-ориентированных заданий", - пояснил он.

Совместное заседание коллегий Министерства образования и Министерства связи и информатизации "Модернизация IT-образования в Беларуси" прошло сегодня на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В нем приняли участие представители республиканских органов госуправления, Парка высоких технологий, IT-сообщества, руководители учреждений высшего с среднего специального образования.-0-