Минобразования: недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования ознакомилось с роликом "Як заганяюць у БРСМ", появившимся в интернете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
"Его содержание вызывает много вопросов. При этом неясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности, или это очередная фейковая постановка. Министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет", - отметили в пресс-службе.
В Министерстве напомнили, что принудительное вступление в члены БРСМ недопустимо. "Никаких разнарядок на этот счет в школах нет и быть не может. БРСМ - добровольное общественное объединение", - подчеркнули в ведомстве.-0-
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