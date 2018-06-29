Минобразования: необходимо наращивать молодежные обмены

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо наращивать молодежные обмены в области образования, науки, культуры, инновационной деятельности. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования Николай Носов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие международного сотрудничества мы видим в наращивании молодежных обменов в области образования, науки, культуры, инновационной деятельности, привлечении молодежных лидеров к процессу определения приоритетов молодежной политики, выступление их в качестве экспертов при оценке решений, принимаемых в рамках молодежной политики. Мы также планируем расширять сотрудничество между молодежно-общественными организациями разных стран", - сказал Николай Носов.

Он отметил, что ведется подбор волонтеров для участия в II Европейских играх. "Из различных стран к нам приходят заявки, поэтому большое количество молодых людей побывает в Беларуси. Я думаю, что наше сотрудничество расширится еще больше", - подчеркнул замначальника управления по делам молодежи.

В Беларуси проходят обучение 20 тыс. молодых людей из 102 стран. Молодежное сотрудничество ведется с множеством стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. "Из самых значимых мероприятий 2017-2018 годов - это участие белорусской делегации во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который проходит в октябре 2017 года. Делегатами на фестивале являлись 300 лучших представителей молодежи, лидеры общественных объединений, активисты. На фестивале была организована масштабная выставка Беларуси, которая демонстрировала как достижения молодежной политики, так и народного хозяйства. Беларусь осуществляет свою деятельность в Совете по делам молодежи государств - участников СНГ. Так, в апреле 2018 года в Минске состоялось заседание, во время которого Министерством образования и коллегами из БРСМ был организован финальный этап международной выставки "100 идей для СНГ", - заключил Николай Носов.-0-