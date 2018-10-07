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Минобразования: новая методика обработки результатов ЦТ будет точно отражать реальные знания абитуриентов

Общество 07.10.2018 | 13:25
Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая методика обработки результатов ЦТ будет точно отражать реальные знания абитуриентов. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Новая система обработки результатов централизованного тестирования вводится в 2019 году. "Мы экспериментально, параллельно с существующей системой обработки результатов ЦТ уже в этом году использовали новую методику. При существующей системе результат участника тестирования зависит от того, как выполнили то или иное задание другие абитуриенты - так называемая система ранжирования. При использовании нового подхода к каждому тестовому заданию будут определены первичные баллы, о которых абитуриент будет осведомлен заранее. Этим обеспечивается определенная открытость. Абитуриент по мере выполнения задания сможет сразу спрогнозировать свои результаты. Плюсом нового подхода станет то, что исход ЦТ перестанет зависеть от трудности задания теста, результат будет точно отражать реальный уровень знаний абитуриента по предмету", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, в подавляющем большинстве результаты, полученные при применении новой методики обработки, будут приближены к результатам итоговой аттестации. "Мы сможем увидеть корреляцию этих двух результатов, а соответственно и качество работы педагогов в школах. Стобалльная система оценки ЦТ сохранится, сложность заданий также останется прежней. Изменения коснутся только способа обработки тестов. Как показал эксперимент этого года, Республиканский институт контроля знаний к работе в новом формате готов, они справились, сбоев никаких не было. Мы сравнили результаты эксперимента и прежней системы. Вывод: новая методика имеет свои плюсы, она достаточно эффективна", - подчеркнула первый замминистра.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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Теги
Министерство образования, тестирование
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