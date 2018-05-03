Минобразования организует прямую линию по вопросам вступительной кампании

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования организует прямую линию по вопросам проведения вступительной кампании, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра образования Беларуси Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно будет организована работа горячей линии Министерства образования по номеру телефона (8-017) 222 43 12, которая начнет работать с 1 июня", - сказал Вадим Богуш.

Первый замминистра выразил надежду, что абитуриенты уже определись с выбором специальностей и профессий, которые они хотели бы освоить. Министерство рассчитывает, что вступительная кампания пройдет организованно и самое главное - позволит отобрать наиболее способных и мотивированных для дальнейшего обучения.-0-