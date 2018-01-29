Минобразования планирует привлечь средства Всемирного банка на создание наукоемких лабораторий в вузах

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси ведет переговоры со Всемирным банком об использовании займов для модернизации системы высшего образования, в первую очередь эти деньги должны быть направлены на создание наукоемких лабораторий в вузах. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко подчеркнул, что в 2018 году министерство продолжит укреплять и расширять материально-техническую базу системы образования. "Это касается всех уровней, начиная с программ со Всемирным банком по модернизации общих средних школ, заканчивая вопросами поставки кабинетов биологии и мультибордов отечественного производства, которые мы начинаем в этом году. Кроме этого, ведем переговоры со Всемирным банком об использовании займов банка для модернизации системы высшего образования. В первую очередь эти деньги должны быть направлены на создание наукоемких лабораторий, которые позволят нам более серьезно войти в процесс создания модели "Университет 3.0", - отметил министр.

На базе Белорусского государственного экономического университета проходит итоговое заседание коллегии Министерства образования Беларуси, в которой принимают участие заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. Всего в работе коллегии участвуют 530 представителей системы образования Беларуси.-0-