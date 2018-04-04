Минобразования предлагает поднять оклады работников детсадов на 50%

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси предлагает поднять оклады работников детсадов на 50%, заявил на VII пленуме Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки министр образования Игорь Карпенко. Об этом пишет газета "Звязда", сообщает БЕЛТА.

Минобразования, по словам Игоря Карпенко, уже предложило поднять с 1 сентября оклады педагогическим работникам и помощникам воспитателей в учреждениях дошкольного образования на 50%. "А педагогическим работникам других учреждений образования, кроме профессорско-преподавательского состава, - на 20%", - добавил Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что это пока только предложения. "Но вместе с Министерством финансов мы вместе серьезно над ними работаем", - сказал министр.-0-