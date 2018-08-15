15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования предлагает проводить собеседование для поступающих в Академию управления при Президенте. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство, по ее словам, вносит предложение по организации собеседования для поступающих в Академию управления. Подготовлен проект обновленного устава вуза. Образовательные программы будут продолжаться с применением новых методик и подходов к кадровому обеспечению образовательного процесса.

Как сообщалось, к сентябрю Президенту Беларуси должны быть внесены предложения по совершенствованию учебного процесса в академии.

Профессионально-психологическое собеседование в Беларуси ранее проводилось для абитуриентов, поступавших на специальности, связанные с государственным управлением, правом и журналистикой. Собеседование было отменено редакцией правил приема, утвержденной в 2014 году.-0-