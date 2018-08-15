15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования предлагает проводить собеседование для поступающих в Академию управления при Президенте. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.
Министерство, по ее словам, вносит предложение по организации собеседования для поступающих в Академию управления. Подготовлен проект обновленного устава вуза. Образовательные программы будут продолжаться с применением новых методик и подходов к кадровому обеспечению образовательного процесса.
Как сообщалось, к сентябрю Президенту Беларуси должны быть внесены предложения по совершенствованию учебного процесса в академии.
Профессионально-психологическое собеседование в Беларуси ранее проводилось для абитуриентов, поступавших на специальности, связанные с государственным управлением, правом и журналистикой. Собеседование было отменено редакцией правил приема, утвержденной в 2014 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.323 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.054 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.06 BYN
|3.08 BYN