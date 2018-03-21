Минобразования рассмотрит вопрос введения квот для инвалидов по результатам вступительной кампании

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования рассмотрит вопрос квотирования мест для инвалидов по результатам нынешней вступительной кампании. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил руководитель ведомства Игорь Карпенко.

"Что касается квот, то эта тема требует специальной дополнительной проработки. Пока сегодня говорить об этом рано, вместе с тем, понимая, что есть большой перечень вопросов от наших граждан, думаю, что дадим соответствующее поручение проработать эту тему в рамках работы над правилами приема", - сказал он.

Министр подчеркнул, что над этими правилами ведомство работает ежегодно. Государственная комиссия, которая контролирует ход вступительной кампании, дает оценку и свои рекомендации по совершенствованию правил приема. "Министерство образования также мониторит ее ход, и по результатам кампании этого года мы рассмотрим вопрос квотирования мест для детей-инвалидов и инвалидов", - добавил он.

При этом Игорь Карпенко отметил, что в новой редакции правил приема, которые должны быть утверждены указом Президента, закладывается норма преимущественного права на зачисление в вузы и ссузы при равной общей сумме балов для инвалидов I и II групп и детей-инвалидов до 18 лет. "Но здесь надо учитывать и такой момент, как медицинские противопоказания по тем или иным специальностям. Т.е. не каждый человек с ограниченными возможностями может поступать на определенную специальность. Но мы такую норму предусматриваем", - резюмировал руководитель ведомства.-0-

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