Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней

12 июля, Минск /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Министерство образования подвело итоги централизованного тестирования-2018: результативность абитуриентов выше прошлогодней. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова.

"В целом общий показатель результативности абитуриентов на централизованном тестировании выше, чем в прошлом году. Средний балл практически по всем предметам на несколько процентов выше прошлогодних показателей", - сказала Ирина Старовойтова.

В ЦТ-2018 приняли участие более 82 тыс. абитуриентов. В этом году отмечено увеличение количества 100-балльных результатов - их стало 392, 16 абитуриентов получили высший балл по двум предметам. Традиционно популярными предметами ЦТ стали белорусский и русский языки, математика, физика, биология. "В этом году 13,9% абитуриентов сдавали экзамены по двум государственным языкам. Чуть более 48% поступающих приняли участие в централизованном тестировании по четырем предметам", - проинформировала первый замминистра.

Ирина Старовойтова рассказала также, что приемные комиссии белорусских вузов 12 июля начали работу в штатном режиме. Особенность приемной кампании этого года заключается в том, что абитуриентам разрешено пользоваться результатами централизованного тестирования прошлого года. В связи с этим она напомнила, что те абитуриенты, которые получили профессионально-техническое, среднее специальное образование на основе общего среднего образования, должны предоставить в приемные комиссии не только сертификат ЦТ, но и аттестат об окончании общего среднего образования. Данные документы хранятся в приемной комиссии в личном деле абитуриента до 4 августа.

Осуществляется прием документов от тех, кто хотел бы получить второе и последующее высшее образование. Причем как от тех, кто уже имеет высшее образование, так и от студентов 3-4 курсов. Студенты старших курсов должны предоставить документ, показывающий их результативность обучения в высшем учебном заведении, оценки в нем должны быть не ниже 7 баллов, подчеркнула первый замминистра.

Отвечая на вопрос о качестве подготовки абитуриентов этого года, Ирина Старовойтова отметила, что здесь можно ориентироваться на результаты ЦТ. "Мы неоднократно говорили о том, что централизованное тестирование - это скорее ранжирование, нежели отражение качества. Но, тем не менее, показатель, что средний балл выше по сравнению с прошлым годом на несколько процентов практически по всем предметам, говорит о том, что абитуриент идет более подготовленный, компетентный, обладающий уже определенным опытом в решении задач как централизованного тестирования, так и поступления в вуз", - констатировала она.-0-