Минобразования: зарплата педработников к 2025 году увеличится в два раза

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата педагогических работников к 2025 году увеличится в два раза. Об этом сообщила журналистам начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Наталья Криволапова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Постепенно с учетом увеличения зарплаты педработникам каждый год, планируется, что к 2025 году заработная плата педагогических работников увеличится в два раза", - сказала Наталья Криволапова.

По ее словам, за восемь месяцев 2018 года средняя заработная плата педагогических работников составила Br714,2 (что составляет 77% от средней зарплаты по стране), в том числе средняя зарплата учителей Br759,4 (81,8% от средней зарплаты по стране). "В целях выполнения поручений Президента уже с 1 сентября этого года всем педагогическим работникам, в том числе и учителям, установлено повышение тарифных окладов в размере 20%. Это позволило увеличить среднюю заработную плату учителя в среднем на Br42, или 8,9%. С 1 октября в связи с увеличением тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 заработная плата педработников и учителей увеличилась в среднем на Br22,7, или 4,4%", - проинформировала начальник отдела.

Наталья Криволапова подчеркнула, что повышение продолжится и в 2019 году. "В правительстве рассматривается проект о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, который растянется на шесть лет. Один из этапов этого повышения планируется на 2019 год, он предусматривает установление отраслевых повышений педагогическим работникам. Однако о размерах пока говорить рано", - отметила она.

В Беларуси работает более 3 тыс. учреждений общего среднего образования - это школы, гимназии, лицеи, в которых обучаются свыше 1 млн учащихся. Образовательный процесс обеспечивают около 119 тыс. педагогических работников, в том числе около 99 тыс. учителей. Высшее образование имеют более 92% педработников, из них высшую и первую квалификационную категорию - 76,3%, квалификацию учителя-методиста - свыше 200 педагогов. К работе с 1 сентября в учреждениях образования приступили свыше 4,6 тыс. молодых специалистов.-0-