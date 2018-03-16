Минприроды напоминает о недопустимости самовольного сбора дикорастущей черемши

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на самовольное изъятие и уничтожение медвежьего лука (черемши) и призывает граждан не стимулировать покупками незаконный сбор дикорастущего растения. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.
В министерстве напомнили, что самовольное изъятие и уничтожение черемши влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5).
Минприроды обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах обнаружения незаконного сбора черемши областные, районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Лучший способ помочь природе - вырастить черемшу самим. Черемшу можно выращивать на приусадебных участках. Она хорошо размножается семенами и рассадой, неприхотлива", - говорится в сообщении.-0-
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