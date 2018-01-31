Минприроды объявило конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику стартует с 1 февраля. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится ежегодно в целях формирования экологической культуры подрастающего поколения, воспитания у них бережного отношения к природе. В нем могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах: от 3 до 5 лет и от 6 до 10 лет.

К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в течение 2017-2018 годов. Каждая работа, представляемая на конкурс, сопровождается информационным листом участника с указанием наименования учреждения образования, фамилии, имени и возраста автора, почтового адреса и контактного телефона.

Работы представляются в цветном варианте на листах форматом от А4 до А1. Участники направляют свои работы в районные, городские, городские и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды с пометкой "На республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику".

Конкурс проводится с 1 февраля по 1 мая в три этапа. На первом (1 февраля - 1 марта) определяются лучшие работы на районном и городском уровнях, на втором (2 марта - 1 апреля) - на областном уровне, на третьем этапе (2 апреля - 1 мая) - на республиканском уровне.

Итоги конкурса подводит республиканский организационный комитет с определением первого, второго и третьего места в каждой возрастной группе. Работы, не победившие в конкурсе, возвращаются организационным комитетом участнику конкурса. При рассмотрении работ, представленных на конкурс, членами организационного комитета учитывается полнота раскрытия темы, количество работ, воспитательная и общественная ценность, яркость и оригинальность подачи материала.

Организатором конкурса выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-