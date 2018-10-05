Минприроды определило победителей экологических конкурсов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды определило победителей трех экологических конкурсов за 2018 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Республиканский конкурс на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма проводится для улучшения состояния водоемов и формирования экологической культуры. В нем могут принимать участие юрлица и ИП, которые в соответствии с решениями местных органов власти занимаются обустройством и содержанием мест массового отдыха на водоемах, кроме санаторно-курортных организаций. Победителями конкурса в 2018 году признаны ГО "Физическая культура, спорт и туризм Поставского района", КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие" и КУП "Речицкий райжилкомхоз".

Также подведены итоги республиканского конкурса на лучшего общественного эколога. В течение года специалисты принимали активное участие в мероприятиях по выявлению и пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды, проводили информационно-разъяснительную работу в учреждениях образования, трудовых коллективах для формирования экологической культуры. Общественные экологи - активные участники акций "Обустроим малую родину", "Неделя леса", "Чистый двор", "Чистый водоем", "День без автомобиля", "Отдых без вреда природе", субботников по благоустройству, уборке и наведению порядка на территориях населенных пунктов. Чтобы стать общественным экологом, нужно обратиться с заявлением и характеристикой в областной (Минский городской) комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту жительства.

Лучшими общественными экологами в 2018 году были признаны учитель биологии и химии Радюковской базовой школы Шарковщинского района Нина Толопило, учитель физики и информатики Плисской детского сада - средней школы Глубокского района Светлана Кмита, заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ Сергей Позняк.

Фото Минприроды

Кроме того, Минприроды ежегодно проводит республиканский конкурс на лучшую публикацию на экологическую тематику. В 2018 году на республиканский этап конкурса представлены работы 37 авторов, которые заняли 1-3 места на областных этапах. В категории "учащиеся" победителями стали Нина Велько (Минск), Альжбета Малишевская-Спринчан (Минск), Матвей Белоусов (Могилевская область). Среди "любителей" лучшими признаны Сергей Шершеневич (Гродненская область), Валерий Коваленок (Витебская область) и Светлана Горелова (Могилевская область). В категории "профессионалы" победили Сергей Муравский ("Народная газета"), Татьяна Толкачева (редакция газеты "Крупскі веснік" и программы радиовещания "Гавораць Крупкі"), Вероника Колосова (газета "Звязда", журнал "Родная прырода").-0-