Минприроды предлагает обсудить поправки в закон "Об обращении с отходами"

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь "Об обращении с отходами". Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Проект закона подготовлен с учетом высказанных общественностью и бизнес-сообществом предложений, затрагивающих вопросы обращения с отходами. Цель подготовки данного документа - приведение закона "Об обращении с отходами" в соответствие с декретом №7 "О развитии предпринимательства", а также совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами с учетом правоприменительной практики. Принятие данного закона будет способствовать единообразному применению законодательных норм в области обращения с отходами и обеспечит системное правовое регулирование связанных с этим вопросов.