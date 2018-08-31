Минприроды предлагает обсудить проект закона об охране и использовании болот

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об охране и использовании болот (торфяников)". Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"В белорусском законодательстве отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы обеспечивал на законодательном уровне комплексное регулирование многообразных общественных отношений в области охраны и рационального использования болот и торфяников. Этим и обусловлена разработка соответствующего проекта закона", - отметили в Минприроды.

Проектом закона определены основные принципы охраны и использования болот (торфяников), которые учитывают международные обязательства страны и подходы, заложенные в Концепции национальной безопасности Беларуси. Определены права и обязанности пользователей земельных участков и водных объектов, в границах которых расположены болота (торфяники), права и обязанности граждан при их посещении и использовании их ресурсов.

Законопроект предусматривает закрепление полномочий должностных лиц и государственных органов в области сохранения и использования болот (торфяников), отражает вопросы разработки государственных программ, стратегий, схем и других документов в этой области.

С проектом закона можно ознакомиться на сайте Минприроды. Общественное обсуждение продлится до 14 сентября. Замечания и предложения по проекту закона можно направить в Минприроды (220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10). Также можно обратиться к заместителю начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрею Кузьмичу по телефону 80172005334 или по e-mail: a.kuzmich.belarus@gmail.com.-0-